Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikat gereği, Ulaş’ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle Kadın-Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde yıkılma ve çatlaklar oluştu, jeneratör dairesinde yakıt sızıntısına bağlı yangın çıktı. Gelişmeler üzerine hastanede mor, sarı ve kırmızı kod anonsu verilerek itfaiyeden, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğünden yardım istendi. Hastane Afet ve Acil Durum Planı Başkanı Doç. Dr. Çağlar Yıldız kriz masasının derhal oluşturulmasını istedi. Bu esnada jeneratör dairesinde yakıt sızıntısına bağlı çıkan yangını hastane personeli söndürmeyi denese de başaramadı. O sırada hastaneye gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Hastanede bulunan hastalar ve yangın esnasında yaralanan vatandaşlar ise AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan senaryo gereği yaralılara yapılan makyaj ise gerçeğini aratmadı.