Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir organizasyona imza attı. Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un katılımıyla düzenlenen ‘Türkiye-Tataristan İş Forumu’ ile Tataristan ve Bursa iş dünyası temsilcileri yeni işbirlikleri için aynı masada buluştu. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Bursa ve Tataristan arasındaki işbirliği köprüsünün güçlenmesi için her türlü desteğe vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir organizasyona imza attı. Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un katılımıyla düzenlenen ‘Türkiye-Tataristan İş Forumu’ ile Tataristan ve Bursa iş dünyası temsilcileri yeni işbirlikleri için aynı masada buluştu. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Bursa ve Tataristan arasındaki işbirliği köprüsünün güçlenmesi için her türlü desteğe vermeye devam edeceklerini söyledi.

Oda Ana Hizmet Binası’nda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ile Tataristan’dan gelen firma temsilcileri ve BTSO üyeleri katıldı.

“100 milyar dolarlık hedefte Tataristan stratejik öneme sahip”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Tataristan heyetini yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ardından Bursa’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Rusya’nın Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından birisi olduğunu belirten Başkan Burkay, 2022 yılının ilk 10 ayında Rusya ile ticaret hacminin 46 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. “Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflerimizde Tataristan stratejik bir konumda bulunuyor” diyen Başkan Burkay, “Tataristan’da toplam yabancı yatırımların dörtte birini gerçekleştiren Türk sermayesinin ilk sırada olması ayrı bir gurur vesilesidir. Uluslararası alandaki ortaklıkların yeni bir bakış açısıyla şekillendiği bir dönemde Türkiye ile Tataristan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarının ekonomik alanda daha da derinleşerek hedefi yakalayacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

“Tataristan, Bursa ile ortak hedeflere sahip”

Başkan Burkay, kıtalararası üretim ve lojistik üssü konumundaki Türkiye’nin global düzeydeki aktörlüğünü yarına çok daha güçlü bir şekilde taşımak amacıyla çalıştıklarını söyledi. İbrahim Burkay, “Küresel ekonomide yaşanan değişim ve dönüşüm süreci hem Tataristan Cumhuriyeti’nin hem de Türkiye’mizin ölçek ekonomisine geçişini, yenilikçilik faaliyetlerini ve ileri teknoloji sektörlerinin gelişimini zorunlu kılmaktadır. Tataristan da kalkınma stratejileri doğrultusunda Bursa’mız ve ülkemiz ile ortak hedeflere sahip. Forumumuzun gerek Tataristan’ın 2030 vizyonu gerekse de ülkemizin 2053 ve 2071 stratejileri doğrultusunda her iki taraf için de güçlü bir adım olarak kayıtlara geçmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İki ülke cumhurbaşkanlarının gayretiyle ilişkilerimiz daha da güçleniyor”

Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türk iş insanlarının Tataristan’da yatırım yapması noktasında her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Tataristan olarak Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan kalıcı ilişkiler kurmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Minnihanov, “Tataristan‘da Türk yatırımcılarının kendilerini daha güvende hissetmesine büyük önem veriyoruz. İki ülke arasındaki ortak projelerin sürmesinde Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanlarına teşekkürlerimi sunmaktayım. Tataristan’ın başkenti Kazan, birçok Türk şehri ile kardeşliğini sürdürmekte. Bizler Tataristan ile Türkiye arasında işbirliğinin daha ileri bir noktaya çıkmasını arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bursalı firmalar işbirliğine inandı”

Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen sene rekor bir oranda arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Minnihanov, şöyle konuştu: “Türkiye ve Bursa arasındaki güçlü ekonomik hacmin oluşmasına katkı sağlayan Türk iş insanlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye’nin sanayi merkezi Bursa, Tataristan’da yatırım yapan güçlü firmalara sahip. Otomotiv, tekstil, mobilya gibi sektörlerde ortak çalışmalar yürütüyoruz. İş alanında ilişkilerimiz daha da güçlendirmek için her türlü potansiyele sahibiz. Tataristan’da faaliyette olan Bursalı şirketler buna inandı. Karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirmek için sahip olduğumuz potansiyeli daha yoğun bir şekilde kullanmalıyız. Türk firmaların projelerine Tataristan’da devam etmesi için desteğe hazırız. İş forumunun iki ülke arasındaki ticaret köprülerinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum.”

“Ticari işbirliklerimizi sürdürmeliyiz”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Tataristan - Türkiye İş Forumu’nun Bursa ev sahipliğinde yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığına işaret ederek, “Her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının güçlü duruşlarıyla Tataristan’da yatırım yapan yabancı ülkeler arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Bursa ile Tataristan, ortak yöne sahip iki coğrafya. Bu benzerliklerimizi ticari işbirliğine dönüştürmeye devam etmeliyiz” diye konuştu.

“Karşılıklı olarak yatırımların artmasından yanayız”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tataristan ve Türkiye’nin her zaman işbirliği yapmaya devam edeceğini belirterek, “İlişkilerimizin karşılıklı yatırımlar ile gelişiyor olması büyük memnuniyet verici. İki ülke arasındaki sinerjinin yakalanmasının bir göstergesi karşılıklı olarak yatırımların sürekli artmasından geçiyor. Bizler bakanlık olarak bu konuda destek vermeye hazırız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tataristan ile Bursa arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında iki bölge iş dünyası temsilcilerinin önemli bir katkısının olduğunu vurguladı.

“İşbirliğinde sınırımız olmaz”

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gashigullin, Tataristan ve Bursa arasındaki sıkı işbirliğinin gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Yabancı partnerlerimiz arasında Bursalı firmalarının yeri ayrı bir önem taşıyor. Bizim işbirliğimizde sınır asla olamaz. Bölgeler arasındaki iletişim her zaman geliştirmek için çalışıyoruz.”

“Türkiye-Rusya ilişkileri yeni dönemine girdi”

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari işbirliklerinin son yıllarda artış eğiliminde olduğunu ifade ederek, “Batı ülkelerinin yaptırımları sonrasında Türkiye ile Rusya arasında yeni bir dönem başladı. Her alanda güçlü birliktelik sürüyor. Bu gelişmeler iki ülke arasındaki işbirliğinin en somut kanıtıdır” dedi.

Bursa ve Tataristan iş dünyası işbirliği masasında buluştu

Açılış konuşmalarının ardından Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Oleg Korobchenko, Türkiye - Rusya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Erdem Acay, Rusya Otomotiv Üreticileri Derneği Başkanı Sergey Kogogin ve Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer sunum gerçekleştirdi. Programın ardından BTSO Çok Amaçlı Salon’da Tataristan ve Bursa iş dünyası temsilcileri ikili iş görüşmelerinde yeni işbirliği fırsatları için aynı masada buluştu.