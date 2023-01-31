Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Gıda Bakanı Marat Zyabbarov, beraberindeki heyet ile birlikte Konya Sanayi Odası’nı (KSO) ziyaret etti. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen ile görüşen Tataristan Cumhuriyeti heyeti, karşılıklı ticaretin artırılması için neler yapılabileceğini istişare etti.

Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Gıda Bakanı Marat Zyabbarov, beraberindeki heyet ile birlikte Konya Sanayi Odası’nı (KSO) ziyaret etti. KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen ile görüşen Tataristan Cumhuriyeti heyeti, karşılıklı ticaretin artırılması için neler yapılabileceğini istişare etti.

Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Necip Çimen’in de yer aldığı ziyarette konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Tataristan Cumhuriyeti ile Türkiye’nin bir birine uzak olmayan ülkeler olduğunu ve misafirlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Heyete Konya sanayisi ile ilgili bilgiler veren Başkan Büyükeğen, Konya’nın Türkiye’nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olduğunu ve yıllık 3 milyar 262 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. Konya’nın birçok sektörde güçlü bir üretim yapısına sahip olduğunu kaydeden Başkan Büyükeğen, Tataristan ile de her türlü bir iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Konya’mız hemen her sektörde güçlü bir üretim gücüne sahip. Makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi, tekstil, ayakkabı, kimya gibi geniş bir üretim çeşitliliğimiz bulunuyor. Bunun yanında tarım makineleri sektöründe de çok güçlü bir şehiriz. Bu alanda Türkiye genelinde önde gelen şehirlerden biriyiz. Tataristan ile de tarım ve tarıma dayalı sektörler başta olmak üzere, diğer birçok sektörlerde iş birlikleri gerçekleştirebiliriz” dedi.

“Türkiye ile daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz”

Ev sahipliğinden dolayı KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen’e teşekkür eden Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Tarım ve Gıda Bakanı Marat Zyabbarov da, Tataristan ile Türkiye arasındaki ticareti artırmak için çalıştıklarını ve bu çerçevede Türkiye’deki bazı illere inceleme gezileri düzenlediklerini söyledi. Tataristan’ın süt ve süt ürünleri ile tarımda güçlü bir ülke olduğunu belirten Zyabbarov, “Tataristan Cumhuriyeti ile Türkiye’nin karşılıklı ticareti çok düşük. Biz de ülkemizdeki buğday, un ve diğer tarım ürünlerini nasıl ihraç edebiliriz, Türkiye ile nasıl daha fazla iş birliği yapabiliriz diyerek, çeşitli illere inceleme gezileri düzenledik. Konya’da da bazı firmaları ziyaret ederek, neler yapabileceğimizi konuşacağız. Konya’dan da özellikle tarım ürünlerini işleme ve un gibi sektörlerde destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.