Kocaeli Büyükşehir, İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi ile Kandıra ilçesi Tatarahmet Mahallesi’ni birbirine bağlayan köprüyü tamamlayarak, vatandaşın hizmetine sunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinde olduğu gibi kırsal mahallelerdeki vatandaşların konforlu ulaşım sağlayabilmesi için projeleri birer birer hayata geçiriyor. Bu doğrultuda İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi ile Kandıra ilçesi Tatarahmet Mahallesini birbirine bağlayan grup yolu üzerindeki köprü yenilendi.

YENİ KÖPRÜ DAHA DAYANIKLI

Zamanla yıpranan ve yıkılma tehlikesi bulunan Tatarahmet köprüsü Fen İşleri Daire Başkanlığınca yıkılarak, yeniden inşa edildi. Konforlu ve güvenli hale getirilen köprü, araç ve yaya trafiğine açıldı. Vatandaşların büyük beğenisini kazanan Tatarahmet köprüsünün inşaat çalışmalarında 13 adet 75 santim yüksekliğinde öngermeli prefabrik kiriş montajı yapıldı. Ayrıca köprünün yapımında 100 ton donatı çeliği, 620 metreküp C30/37 hazır beton ve 900 metreküp moloz taş kullanıldı.

DERE ISLAHI YAPILDI

Proje çalışmaları kapsamında eski genişliği 8 metre olan dere yatağı 18 metreye genişletildi. Islah edilen derenin iki yakasına taş duvar inşa eden Büyükşehir, köprü kenar ayaklarının betonarme imalatını gerçekleştirdi. Eskisine göre daha modern bir görünüme sahip olan yeni köprü, 30 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde inşa edilerek vatandaşın hizmetine sunuldu.