Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adalet ve Kalkınma Partisi, Yeni Azerbaycan Partisi ve Ulusal Birlik Partisi heyetlerini kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adalet ve Kalkınma Partisi, Yeni Azerbaycan Partisi ve Ulusal Birlik Partisi heyetlerini kabul etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki Türkiye heyeti, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budagov başkanlığındaki Azerbaycan heyeti ile KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da görüşme gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da üç iktidar partisinin heyetini kabul etti. Toplantıda, Türk dünyasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesinin önemi ele alınırken, AK Parti’nin faaliyetlerine dikkat çekildi.

Güçlenen ve etkisini artıran Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) bu bağlamda etkili sonuçlar aldığı belirtilen görüşmede, geçtiğimiz günlerde Semerkant’ta düzenlenen TDT 9’uncu Zirvesi’nde önemli kararlar alındığı hatırlatılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin örgüte gözlemci üye olarak kabul edilmesinin önemine dikkat çekildi. Toplantıda, 44 gün süren savaşta büyük bir zafer kazanan Azerbaycan’ın bölgede yeni gerçeklikleri ortaya çıkarttığı vurgulandı. Mevcut gerçekler karşısında kardeş ulusların çok yönlü ve çok amaçlı faaliyetleri ile ortak girişimlerinin bölgeye refah ve kalkınma vaat ettiği belirtilirken, bunun aynı zamanda Türk dünyası için de umut oluşturduğu ifade edildi.

Türk devletlerinin iktidardaki siyasi partileri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi için geniş imkanların bulunmasının önemi vurgulanan görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan meselelerde de fikir alışverişinde bulunuldu.