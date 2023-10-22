İşadamı Deniz Genç tarafından 2022 yılında kurulan, Almanya ve Türkiye’de faaliyet gösteren Tastyy, Türkiye pazarına İzmir’den hızlı bir giriş yaptı. Geleneksel Türk lezzetlerinden döneri modern bir deneyimle sunan Tastyy, özel tariflerle geliştirdiği menülerle Türkiye’de İzmir’den başladığı marka yolculuğuna her geçen gün yeni sayfalar ekliyor.

İzmir’de Bostanlı’da açılan şubesinin ardından Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde müşterileriyle buluşan Tastyy, açılışta renkli sürprizlere de imza attı. Geleneksel döneri modern dokunuşlar ve özel tariflerle beğeniye sunduklarını belirten Tastyy Kurucusu Deniz Genç, markayı oluşturmadan önce 1 yıl süreyle ekibiyle Avrupa ve dünyada lezzet avına çıktıklarını ve mönülerini şekillendirdiklerini söyledi.

Öncelik lezzet, hijyen ve kalitede

Tastyy’de lezzet, hijyen, kalite ve sunumun çok önemli olduğunu vurgulayan Deniz Genç, “Her ürünün taze ve lezzetli olmasına özel önem veriyoruz. İşin sırrı reçetelerimizde gizli. Bir yandan da kendi tarifimizle hazırladığımız özel soslarımız ve atıştırmalık ürünlerimizle de lezzet rüzgarı estiriyoruz. En çok beğenilen ürünlerimiz arasında German Döner, Greek Döner, Antakya Döner ve benzerine zor rastlanan Vegan Döner çeşitlerimiz geliyor. Bunların yanı sıra; spesiyal mönülerimiz de bulunuyor. Chilli Cheese Döner, Döner Nugget, kaselerimiz, dondurmalarımız ve kokteyllerimizden oluşan zengin bir menüye sahibiz. Tastyy, geleneksel lezzetleri sıradışı bir yaklaşımla sunarken, açık ve şeffaf bir mutfakta hazırlanıyor. Sulu çıtır çıtır et sevenlerden, vejetaryen ve vegan seçeneklerine kadar çeşitli atıştırmalıkları taze ve lezzetli bir şekilde servis ediliyor. Et, tavuk dönerden oluşan geleneksel sunumun yanı sıra; Adana ve vegan lezzetler gibi yenilikçi alternatifler de sunuluyor. Her damak zevkine uygun ürünlerimizi modern bir atmosferde sunuyoruz” diye konuştu.

İzmir’e özel önem veriyor

İzmir’e önem verdiklerini, Bostanlı ve Alsancak’tan sonra Hatay’da da yeni bir şube açacaklarını kaydeden Deniz Genç, “2024 yılından itibaren Tastyy markasıyla yeni franchiselarla sektördeki büyümemizi sürdüreceğiz. Bu deneyimi daha geniş kitlelere ulaştırmak isteyen girişimciler için istikrarlı kazanç sağlayacak önemli yatırım fırsatları da sunuyoruz. Deneyimli bir ekip tarafından yönetilen sistemle önümüzdeki iki yıl içinde sadece Türkiye’de 50 yeni restoran açmayı planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Geveze renk kattı

Tastyy Alsancak şubesinin açılışı renkli görüntülere de sahne oldu. DJ performansıyla başlayan açılışta Hip Hop dans ekibinin performansı izleyenlerden tam not aldı. Açılışa esprili sunumlarıyla büyük beğeni toplayan Geveze de katılırken; ünlü radyocu, eğlenceli etkinliklerle katılımcılara Tastyy’den çeşitli hediyeler verdi.