Taşova ilçesine bağlı, Destek, Korubaşı, Şehli, Kavaloluğu ve Alçakbel köylerinin kesiştiği Doğa Yeri mevki olarak adlandırılan bölge ve yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Yaylalarda kar yağışının devam ettiği öğrenildi.

Kent genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

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