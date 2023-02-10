Amasya’nın Taşova ilçesindeki Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği’nin üyeleri, yıkım ve binlerce can kaybının yaşandığı deprem bölgesindeki vatandaşlara destek için hayvan bağışında bulundu.

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