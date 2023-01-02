Yapılan incelemenin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen Biçer, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçeye bağlı Karabük köyünde yaşayan Fadik Biçer’den yakınları 3 gündür haber alamıyordu. Jandarmaya başvuran yakınları köylüler ve AFAD ekipleriyle köy çevresinde arama yaptı. Yaşlı kadının cansız bedeni köyün yakınlarında adalar mevkiinde bulundu.

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