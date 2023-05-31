Amasya’nın Taşova ilçesinde TEMA Vakfı gönüllüsü minik doğaseverler Alpaslan köyünde fidan dikimi yaptı. Alpaslan İlk ve Ortaokulu öğrencileri köyün parkını yeni fidanlarla buluşturdu.

Etkinliğe kalabalık bir grup ilgi gösterdi. TEMA Vakfı Taşova Temsilcisi Okan Aydın, ”Fidan dikim sezonu içerisinde bir çok bölgeyi ağaçlandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar bölge halkına, çevre gönüllülerine ve miniklere güzel örnek oluşturuyor" dedi.

Aydın, "İmkanlarımız elverdiğince çok sayıda fidanı toprakla buluşturuyoruz. Taşova’mızın dört bir yanında yılmadan, usanmadan güzel yurdumuzu yeşillendirmek için var gücümüzle çalışacağız. Gönüllü öğrencilerimize verdikleri desteklerden dolayı ve köy halkımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.