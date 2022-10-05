Amasya’nın Taşova ilçesinde Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde İlçe Müftülüğü tarafından “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” temalı program düzenlendi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde İlçe Müftülüğü tarafından “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” temalı program düzenlendi.

Taşova İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, açılış konuşmasını yaptı.

Bu yıl "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temalı olarak kutlanan, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde düzenlenen programın devamında sinevizyon gösterimi sonrası Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından programa gelen vatandaşlara konferans verildi.

Konferans sonrası Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Müftü Ayvaz’a hediyelerini takdim etmesiyle program sona erdi. Programa, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.