Amasya’nın Taşova ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen karne töreniyle sona erdi. İlçede büyük bir coşkuyla kutlanan bu özel günde, öğrencilerin tatil heyecanına protokol üyeleri de ortak oldu.

Kaymakam Salih Kartal törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin ve öğretmenlerin bir dönem boyunca gösterdikleri çabadan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Eğitim, ülkemizin geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biridir. Bu noktada öğretmenlerimizin emeği ve öğrencilerimizin gayreti hepimiz için çok kıymetli. Bu tatil döneminde dinlenmenizin yanı sıra mutlaka kitap okuyarak vaktinizi verimli geçiriniz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğretmenlerimize ve ailelerimize emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ise bu dönemde Taşova genelinde 3 bin 500 öğrencinin ve 440 öğretmenin yarıyıl tatiline girdiğini belirtti. Tümer, “Sizlerin başarısı bizim en büyük gurur kaynağımız. Bu tatili, hem dinlenmek hem de yeni döneme enerji depolamak için bir fırsat olarak görmenizi diliyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir tatil diliyorum” diye konuştu.

Törende, başarılı öğrencilere Kaymakam Salih Kartal ve protokol üyeleri tarafından karne ve küçük hediyeler takdim edildi. Öğrencilerin tatil sevinci yüzlerinden okunurken, veliler de bu anlara tanıklık etmek için okul bahçesinde yerlerini aldı. Bazı öğrenciler takdir ve teşekkür belgeleri alırken, arkadaşlarıyla vedalaşan diğer öğrenciler de tatil planlarını konuşarak neşeli anlar yaşadı.