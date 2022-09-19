Amasya’nın Taşova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Program Atatürk heykeline Taşova Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının çelenklerin sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Program akabinde, Taşova Kaymakamlığı tarafından gaziler onuruna kahvaltı programı düzenlendi. Programa Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Yüzlerce yıldır vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz, ülkemizin bugünlere ulaşmasının en büyük teminatıdır. Ecdadımızın, her karış toprağını kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği bu aziz vatan, bugün de aynı mücadele ruhu ile gelecek nesillere aktarılacaktır. Geçmişte bağımsızlığı için çarpışan Türk milleti bugün de devletinin ve vatanının bölünmez bütünlüğüne kast eden terör odaklarıyla mücadele etmektedir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar bütün dünyaya göstermiştir ki; halkımız, bağımsızlığı ve milli iradeye sahip çıkmak için nice şehitler ve gaziler vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı.