Amasya’nın Taşova ilçesinde, 35. Ahilik Haftası münasebetiyle Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, ilçede yıllardır faaliyetlerinde devam eden esnaflara plaket takdim edildi.

Amasya’nın Taşova ilçesinde, 35. Ahilik Haftası münasebetiyle Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından, ilçede yıllardır faaliyetlerinde devam eden esnaflara plaket takdim edildi.

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Temiz ve Yardımcısı Mehmet Uslu, yıllardır faaliyetlerine devam eden esnafları ziyaret ederek Ahilik Haftalarını kutladı. Esnaflara plaket veren Başkan Temiz yaptığı açıklamada, ”Ahilik, bilginin hikmetle ahlakla buluşmasıdır. Ahilikte hamt, şükür, kanaat ve hepsinin üzerinde kardeşlik duygularını pekiştirmek vardır. Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan, millet sevgisi bulunan, Türk milletine has sosyoekonomik bir sistemdir. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir sosyal yapıdır. Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan milli bir kültürdür" dedi.