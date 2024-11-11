"Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Amasya’nın Taşova ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar fidan dikerek doğaya katkıda bulundular.

Taşova Kaymakamı Salih Kartal’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Taşova Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Kaymakam Kartal, çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturarak, çevreye olan duyarlılığın önemine dikkat çekti. Etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür faaliyetlerin doğaya katkısının yanı sıra, genç nesillerin çevre bilinci kazanması açısından da son derece değerli olduğunu vurguladı. Kaymakam Kartal, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte geleceğe nefes olacak fidanlarımızı dikiyoruz. Bu fidanlar, hem Taşova’mızın güzelliğine güzellik katacak hem de gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmamız için bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte çocuklar ve diğer katılımcılar büyük bir heyecanla fidan dikerek, doğanın korunması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması için el ele verdi. Taşova’da gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, çevreye duyarlılığı artırmak, ormanların korunmasının önemine dikkat çekmek ve çocuklara doğa sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de fidan dikim kampanyasının amacının yalnızca yeşil alanları çoğaltmak değil, aynı zamanda toplumda çevre bilincini pekiştirmek olduğunu belirterek, "Bugün burada dikilen fidanlar, yıllar sonra geleceğe bırakılacak birer miras olacak" dedi.