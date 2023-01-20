Düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Zeki Gültekin, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Başkan Öztürk, “Karne heyecanı yaşayan öğrencilerimizi çalışmalarından ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum. 2 haftalık tatil döneminde güzelce dinlenmenizi, bol bol kitap okumanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde 29 okulda 350 öğretmenin ders verdiği 3 bin 950 öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne aldı. Öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.

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