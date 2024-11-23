Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, “Taşova’daki her okul bizim için değerli” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve köy okullarının ihtiyaçlarını yerinde görmek amacıyla Belevi İlk-Ortaokulu ile Yerkozlu Şehit Ali Öztürk İlkokulu’na ziyarette bulunan Mustafa Tümer ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli üzerine yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeni modelin eğitimde kaliteyi artırma hedeflerini vurgulayan Tümer, bu doğrultuda tüm okulların katkı sunmasının önemine dikkat çekti. Modelin özellikle köy okulları gibi dezavantajlı bölgelerde eğitim standartlarını yükseltmeyi amaçladığını ifade etti. Tümer, “Taşova’daki her okul bizim için değerli. Köy okullarımız, çocuklarımızın hayatına dokunuyor ve onların geleceğini şekillendiriyor. Bu nedenle tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.