Amasya’da ’Taşova Millet Bahçesi’ 3 bin 500 fidan dikilerek yeşillendiriliyor.

Taşova Belediyesi’nin yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunacağı, Yeşilırmak Nehri kenarında 25 bin metrekarelik alana sahip Millet Bahçesi Projesi’nde fidan dikim etkinliği yapıldı. Taşova Millet Bahçesi Projesi’nde, 21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve belediye personeli, Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki görevlilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bugün arkadaşlarımızla fidan dikiyoruz. Hakikaten Millet Bahçesi bizim için çok değerli olan özellikle Cumhurbaşkanımızın sürekli dillendirdiği kavram olması hasebiyle, bizler ilçemizin, halkımızın huzur ve refahı için burada daha güzel günler geçirmesi için yaptığımız bir park. Hep beraber ekibimizle, Orman Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarla fidan dikiyoruz. Yaklaşık 3 bin 500 adet fidanı dikmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yeşil bizim için değerlidir. Ağaç dikmenin çok önemli olduğunu, bunu aynı zamanda dini anlamda tavsiye edilen bir husus olduğunu bildiğimiz için burada arkadaşlarla fidan dikiyoruz” dedi.