Amasya’nın Taşova ilçesinde ilçenin en geniş yeşil alanları arasında yer alacak olan ırmak kenarının Millet Bahçesi’ne dönüştürülme çalışmaları devam ediyor.

Amasya’nın Taşova ilçesinde ilçenin en geniş yeşil alanları arasında yer alacak olan ırmak kenarının Millet Bahçesi’ne dönüştürülme çalışmaları devam ediyor.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Millet Bahçesi yapım sahasında incelemelerde bulunarak alanda yürütülen çalışmaları denetledi ve çalışmaların gidişatı hakkında bilgi aldı. Yeşilırmak Nehri kenarında, ilçenin girişinde yer alan 30 bin 478 metrekare alanı, Millet Bahçesi’ne dönüştürülme çalışmaları verilen aranın ardından yoğun bir şekilde sürüyor.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Taşova halkının nefes alacağı, yürüyüş yapabileceği, bisiklet kullanabileceği, gençlerin ve çocukların eğlenebileceği bir alan inşa ediyoruz. Şehircilik adına önemli bir adım olarak kabul edebileceğimiz, sosyokültürel hayata dair önemli yansımalar sunan, kent kimliği ve ekolojisine değer katan Millet Bahçemiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.