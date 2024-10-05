Taşova Kaymakamı İmran Demirel, “Alpaslan Müzesi’nin tanıtımına ve korunmasına daha fazla önem vereceğiz” dedi.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde bulunan müzede incelemelerde bulunan Kaymakam Demirel, kültürel mirası ve tarihi zenginliklerini gözler önüne seren Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ile Osmanlı dönemlerine ait eserleri inceledi.

Müze yetkilisi Cihat Torun’dan bilgiler alan Demirel, “Alpaslan Müzesi, ilçemizin tarihi ve kültürel birikimini gelecek nesillere aktaran önemli bir kurumdur. Müze, Taşova ve çevresinin zengin tarihini gözler önüne seriyor. Tarihi eserlerimiz, geçmişimize ışık tutarken, turizm açısından da ilçemize büyük katkı sağlayabilir. Bu nedenle müzemizin tanıtımına ve korunmasına daha fazla önem vereceğiz” diye konuştu.

Köyde yaşayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Demirel, sorunların çözümü için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Kaymakam İmran Demirel’e Alpaslan köyü muhtarı Harun Zorlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Yılmaz ile SYDV Müdürü Barış Gündüz de eşlik etti.