Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede bir fabrikada çıkan büyük çaplı yangının kontrol altına alındığını ve can kaybı bulunmadığını açıkladı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede bir fabrikada çıkan büyük çaplı yangının kontrol altına alındığını ve can kaybı bulunmadığını açıkladı.

Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin seferber edildiği yangına müdahale için çevre ilçelerden de ekiplerin geldiğini belirten Başkan Öztürk, “Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Sebebini henüz bilmiyoruz. Ama can kaybının olmaması bizim açımızdan sevindirici durum” diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürdürdüğü kontrplak fabrikasında büyük çapta hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.