Afyonkarahisar’ı Avrupa Şampiyonasında temsil ederek ikinci olan Fatma Yılmaz ve Yağmur Karabacak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde çiçeklerle karşılandı.

Arnavutluk’ta yapılan U-17 Avrupa Şampiyonasına Taşoluk Belediyespor Kulübü’nden katılarak 43 kilogramda Yağmur Karabacak ve 40 kilogramda Fatma Yılmaz Avrupa ikincisi oldu. Avrupa ikincisi olan sporcuları karşılamak için tören hazırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları il müdürlüğüne geldiklerinde personeller ile birlikte karşıladı.

İl Müdürü Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamı diledi.