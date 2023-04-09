Taşmağazalar esnafı Erzurumlulara ve Erzurum’a gelen misafirler için Taşmağazalar Şafiler Camii ve Tarihi Şabakhane çeşmesi önünde lokma döktü.

Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Kültür Merkezi Müdürü Ergun Engin ile Taşmağazalar’ını Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen lokma ikramı, vatandaşlardan tam not aldı.

Teravih namazı sonrası yapılan lokma ikramına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Lokma ikramı sırasında da Gazelhan Nurullah Mete ilahiler ve gazeller seslendirdi. Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin hocada dua etti.

Dernek Başkanı Hakan Tazegül, taşmağazalar esnafı olarak her mevsim çeşitli etkinlikler yapacaklarını ve böylece çarşıyı canlı tutmaya çalışacaklarını söyledi.

Ayrıca çeşitli kampanyalar ve hediye çekilişlerinin de yapılacağının müjdesini de veren Başkan Tazegül, şunları söyledi:

‘Hem şehrimize, hem çarşımıza hem de avm’ lerimize yerli ve yabancı misafirlerimizi alış-veriş yapmak üzere bekliyoruz.

Ayrıca bayrama 5 gün kala iftardan sonra da saat 20.00 ila 22.00 arası Taşmağazalar olarak hizmet verme kararı aldık. Çarşımız belirttiğimiz saatler arasında da açık olacak.

Bayramdan sonra da çarşımız sabah 09.00’dan itibaren saat 20.00’ye kadar esnafımız dükkanını kapamayacak.

Amacımız Erzurumluya, yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet etmektir.

Lokma ikramına onlarda katıldı

Bizleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Dadaş Kültür Ve Sanat Merkezi Müdürü Ergün Ergin, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Suat Engin, Erzurum Girişimciler Kadın Kolları Başkanı Zekiye Çomaklı, Büyük Birlik Partisi Millet Vekili Aday Adayı Prf Dr. Şafak Ertan Çomaklı, MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, ,MHP millet vekili adayı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz, Yakutiye ilçe Müftüsü Selim Şahin, Gazelhan Nurullah Mete yalnız bırakmadı.

Bizi yalnız bırakmayan katılımcılara ve yoğun ilgi gösteren halkımıza ve çarşımız esnafına teşekkürler eder bol kazançlar bereketli günler dilerim.’