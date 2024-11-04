DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Taşlık köyünde yeni yapılan köprü ve çevresinde yapılan çalışmalar ile köyün yaşam kalitesi arttırıldı.

Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen su taşkını ve sel sonucu ağır hasar alarak yıkılan Taşlık köyü köprüsü geçtiğimiz haftalarda tamamlanarak kullanıma açıldı. Köprünün etrafında oluşan alt yapı sorunlarını ise Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tamamladı. Köprüdeki ulaşım imkanı sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlanılırken Taşlık köyü halkının yaşam kalitesi arttırılmış oldu.