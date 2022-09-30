Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 3 köye İl Özel İdare’si tarafından yapılan ’su kanalı projesi’ devam ediyor.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde bulunan 3 köye İl Özel İdare’si tarafından yapılan ’su kanalı projesi’ devam ediyor.

Murat Nehri’nden alınarak ilçeye bağlı Taşteker, Kumlubucak ve Kumluca köy arazilerini besleyecek olan su kanalında sona yaklaşıldı. 8 kilometre uzunluğunda olan sulama kanalından çiftçiler ilkbaharda faydalanacak. Yaklaşık 10 bin dönüm araziyi besleyecek olan 3 köyün can suyu projesi yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.