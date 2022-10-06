Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ bölgesinde pirinç hasadı başladı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ bölgesinde pirinç hasadı başladı.

Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde taşlık arazilerde yetişen tescilli Karacadağ pirincinin hasadı, hem biçerdöver hem de oraklarla zorlu şartlarda yapılıyor. Tarım işçilerine ekmek kapısı olan tescilli Karacadağ pirinci, 2022 yılında Çermik, Çınar, Bağlar ve Hazro ilçelerinde yeşerdi. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, Bağlar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Alatosun köyünde vatandaşlarla birlikte çeltik hasadına katıldı. ’Çeltik Hasadı Tarla Günü’ etkinliğinde Vali Su’ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Tarım İl Müdürü Ertan Atalar da eşlik etti.

Diyarbakır’ın 48 tane tescillenmiş ürünü ve bunlardan birinin de Karacadağ pirinci olduğunu ifade eden Vali Su, “Bugün ilimizde çiftçilerimizle beraber, köylülerimizle beraber çeltik hasadını başlatmış bulunuyoruz. Malumunuz bizim 48 tane coğrafi tescil almış ürünümüz var. Bunlardan bir tanesi de Karacadağ pirincimiz. 2018 yılında coğrafi olarak tescillenmiş ürünümüzdür. Karacadağ pirinci gerçekten çok özel ürünümüz. Kalitesiyle, tadıyla ve aromasıyla bölgemizde ve Türkiye’de tutulan, vatandaşların severek ve beğenerek yediği bir pirinç türüdür. Biz de ilimizde Karacadağ pirincimizin yaygınlaştırılması için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçen yıllarda da çalışmalar yaptık. 2022 yılında da bu anlamda önemli çalışmaları Tarım Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizle beraber gerçekleştiriyoruz” dedi.

Diyarbakır’da 2022 yılında 4 ilçede Karacadağ pirincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çiftçilere 50 ton çeltik dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Su, “Bu yıl Çermik, Çınar, Bağlar ve Hazro ilçelerimizde Karacadağ pirincimizin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi projesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi olarak 57 çiftçimize 50 bin kilogram yani 50 ton çeltik dağıtımını gerçekleştirdik. Toplamda 63 ton çeltik dağıtımını çiftçilerimize bakanlığımızla birlikte yaptık. Yaklaşık bu da 3 bin 125 dekarlık bir alana tekabül ediyor. İlimizde bu yıl ÇKS sistemine göre yaklaşık 7 bin 500 dekarlık alanda Karacadağ pirinci çeltik ekimi gerçekleştirildi. Şimdi de çiftçilerimiz bu çeltiklerin hasadını gerçekleştiriyorlar” ifadelerinde bulundu.

Açıklamaların ardından Vali Ali İhsan Su biçerdöver koltuğuna geçip pirinç hasadı yaptı. Çiftçilerden Ahmet Yıldız, pirincin orijinalinin Karacadağ’dan çıktığını söyleyerek, “Pirincin hası bizimdir. Bu pirinç baharın ilk aylarında ekiliyor. 9 ay gibi bir süre tarlada işlerimiz devam ediyor. Sonbaharda bunun biçimi var ve şu anda hasadını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bundan sonra fabrikaya gidecek ve yemeklerde bulunacak” diye konuştu.

“Sabah pirinç hasadı, akşam KPSS”

Pirincin hasardı yapıldıktan sonra kurutulduğunu aktaran Mehmet Ali Arslan ise, “Burada çeltik hasadı yapıyoruz. Tarlada biçerle toplandıktan sonra buraya getiriyoruz. 2-3 gün kuruttuktan sonra toplayıp fabrikaya gönderiyoruz. Ondan sonra fabrikada torbalara koyup bölüştürüyoruz. Az bir yoruculuk var ama zamanla alışıyoruz. Gündüzleri burada çeltikte, geceleri de KPSS sınavına hazırlanıyorum” dedi.