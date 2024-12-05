Taşköprü Belediyesi tarafından başlatılan “Taşköprü’yü Seviyorum, Adresimi İlçeme Taşıyorum” kampanyası devam ediyor. Kampanya çerçevesinde 31 Aralık’a kadar su sayaçlarını değiştiren vatandaşlardan sayaç değişim bedeli alınmayacak.

Taşköprü Belediyesi’nin ilçe nüfusunu gerçek rakamlara ulaştırmak ve ilçeye daha fazla hizmet sunabilmek amacıyla başlattığı “Taşköprü’yü Seviyorum, Adresimi İlçeme Taşıyorum” kampanyası sürüyor. Kampanya çerçevesinde, yılın büyük kısmını Taşköprü ilçe merkezinde geçiren, ancak ikametleri köylerde ya da başka şehirlerde görünen vatandaşlara, adreslerini ilçe merkezine taşımaları için Taşköprü Belediyesi tarafından çağrıda bulunuldu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, ilçeye ayrılan İller Bankası payının nüfusa göre belirlendiğini hatırlatarak, “Resmi rakamlara göre ilçe merkezimizin nüfusu, fiilen burada yaşayan nüfusun altında. Mahalli seçimler nedeniyle birçok vatandaşımız ikametgahlarını köylere ya da başka illere taşımış durumda. İlçemizin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için İller Bankası’ndan gelen payın gerçek nüfusa uygun olması gerekiyor. Bu nedenle, adreslerini ilçe merkezi dışında gösteren vatandaşlarımızı, ikametgahlarını ilçeye taşımaya davet ediyoruz. ‘Taşköprü’yü Seviyorum, Adresimi İlçeme Taşıyorum’ sloganıyla başlattığımız kampanya, ilçemize yapılacak hizmetlere katkı sağlamak adına büyük önem taşıyor” dedi.

Taşköprü Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kastamonu il sınırları dışındaki vatandaşlar, Taşköprü İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak ikametgahlarını taşıyabilir. Kastamonu il sınırları içinde olanlar ise e-devlet sistemi üzerinden ikametgahlarını ilçe merkezine aktarabilecek. Ayrıca, belediyeye başvuran vatandaşlara ikamet taşıma işlemlerinde destek sağlanacak.

Sayaç değişim bedelinde avantaj

Taşköprü Belediyesi, kampanya kapsamında 500 TL tutarındaki su sayaç değişim bedelini ikametgahını ilçe merkezine taşıyan vatandaşlardan almayacağını duyurdu. 31 Aralık kadar su sayaçlarını değiştiren ve bu süre zarfında adreslerini Taşköprü ilçe merkezine taşıyan vatandaşlar, sayaç değişim bedelinden muaf tutulacak.