Taşköprü Belediyesi tarafından çocuklar için ücretsiz tiyatro gösterisi yapılacak.

Taşköprü Belediyesi, çocukları keyifli bir tiyatro gösterisiyle buluşturuyor. 22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Taşköprü Belediye Kültür Merkezi’nde sahnelenecek "Transilvanya" çocuk tiyatrosu, minik izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinlikte, çocuklar hem kahkaha dolu anlar yaşayacak hem de eğlenceli bir sanat deneyimi edinecek.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımını teşvik etmenin önemine vurgu yaparak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için keyifli bir program hazırladık. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyonumuz. Tüm çocuklarımızı bu özel tiyatro gösterisine bekliyoruz" dedi.