Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağında dolu ve şiddetli yağışlar sebebiyle bu yıl verim kaybı yaşandı.

Coğrafi işaret tescili alan ve ardından Avrupa Birliği nezdinde de tescillenen Taşköprü sarımsağında bu yıl 25 bin ton rekolte elde edildi. Bahar döneminde bölgede etkili olan şiddetli yağışlar ve dolu sarımsakta çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olurken, ürün verimi de bir miktar azaldı. Bu yıl verim kaybı yaşayan dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, istenilen fiyattan satılamadı. Hem fiyat olarak hem de verim kaybından ötürü bu yıl Taşköprü sarımsağı, üreticisinin beklentilerini karşılamadı. Taşköprü sarımsağının küçük baş kilosu 12 ila 15 Türk lirası arasında satılırken, orta baş sarımsak kilosu 25 ila 35 Türk lirası, iri baş sarımsak kilosu 35 ila 45 Türk lirası, duble sarımsak ise kilosu 55 ila 70 Türk lirası arasında satılıyor.

“En güzel sarımsak Kastamonu’dadır”

Çankırı’dan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine sarımsak almak için geldiğini söyleyen Engin Acı, “Çankırı’dan geliyorum. Alatarla köyüne sarımsak almaya geldim. En doğal, en güzel sarımsak Kastamonu’da yetiştiriliyor. Bu antibiyotik özelliği çok yüksek, Kastamonu’dan alıp memleketi dolaşıp satacağım. Sarımsağın en güzeli Kastamonu’dadır. Fiyatları uygun sarımsağın, biz 17 TL’ye aldık, kendimiz de inşallah 25 ila 30 lira arasında satışını yapacağız” dedi.

Urgancı köyünde sarımsak yetiştiriciliği yapan Cevdet Yüce ise, “Sarımsağın geçtiğimiz yıllarda fiyatı yüksekti, bu yıl ise düşünce bizde 6 dönüm yer ektik. Bu seneki son yağmurlar ile birlikte yüzde 50 sarımsakta kayıp mevcut" diye konuştu. "Taşköprü sarımsağının aroması hiçbir sarımsağa benzemez" diye devam eden Cevdet Yüce, "Diğer sarımsakların ortası boştur ancak bizim sarımsağımız doludur” ifadelerini kullandı.

“Yarı yarıya verim kaybı yaşadık"

Çetmi köyünde sarımsak yetiştiriciliği yapan Murat Acar da, “Bu sene ortalama 12-13 dönüm sarımsak ektik. Bu sene Allah beterinden korusun ancak dolu yağışı ile büyük oranda kayıp yaşadık. Ondan dolayı çürük ve dolu zayiatını sayarsak neredeyse yarı yarıya verim kaybı yaşadık. Piyasa şu an 20-40 TL arasında ancak ben bu piyasanın bu şekilde gideceğini sanmıyorum. Çünkü pazardan 1 kilo domates alıyorum 30 TL. Ancak bana bir gün yetiyor. Ancak vatandaş 2 kilo sarımsak aldığı zaman 1 yıl kullanabiliyor. Bu yüzden sarımsak şu an 100 TL bile olsa az denebilir" dedi.

Yetiş Sağlam da, “Ben, Çankırı’dan geliyorum. Kastamonu’dan sarımsağımızı aldık, geze geze Karabük, Zonguldak, Ereğli’de satacağım. Sarımsak idare eder, şu anda 10 liraya aldık, 20 ila 22 lira arasında satacağız ama o aradaki 10 TL ancak bizi kurtarıyor” diye konuştu.