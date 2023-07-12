Kastamonu’da iki okul öğrencisi, “beyaz altın” olarak adlandırılan ve dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Taşköprü sarımsağının hasadı için çalışarak okul harçlıklarını kazanıyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde hasadı devam ediyor. 20 ila 45 TL arasında değişkenlik gösteren fiyatlarla pazara çıkan dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadında tarlada öğrenciler de çalışıyor.

Liseden mezun olarak üniversite sınavlarına giren ve tercih dönemini bekleyen Seda Bütün ile Taşköprü’de Anadolu lisesi öğrencisi Emine Sude Gündüz, sıcak havaya rağmen sarımsak tarlasında çalışarak okul harçlığı biriktiriyor. Sarımsak tarlasından kazandıkları harçlık ile okul masraflarını karşılamayı düşünen Bütün ve Gündüz, sıcak havada yorulduklarını fakat yine de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Sarımsak tarlasına kendi harçlığımı çıkartmak için geliyorum”

Sarımsak tarlasına harçlığını çıkartmak için geldiğini söyleyen 19 yaşındaki Seda Bütün, “Sarımsak tarlasına kendi harçlığımı çıkartmak için geliyorum. Ailemden para almak istemiyorum. Aileme karşı mahcup olmak istemiyorum. Ben de tarlada çalışarak kendi harçlığımı çıkartıyorum. Burada önce sarımsakları topraktan çıkartıyoruz. Ardından toprağını iyice ovaladıktan sonra sarımsağın üzerindeki kumlar gittikten sonra bağlıyoruz. Ben, liseden mezun oldum. Üniversite sınavlarına hazırlandım. Şu anda tercih yapacağım. Tercih gününün açıklanmasını bekliyorum. Buradan kazandığım parayla da ihtiyaçlarını karşılayacağım, yurt masraflarımı ya da kendi özel harcamalarımızı karşılayacağım. Gastronomi ya da özel eğitim ya da polislik istiyorum” dedi.

“Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum, ihtiyacım olan test kitaplarını almak için sarımsak tarlasında çalışıyorum”

Emine Sude Gündüz ise, “Taşköprü’de Anadolu lisesinde okuyorum. Burada sarımsak tarlasında çalışarak tatili değerlendiriyorum. Tarlada çıkartılan sarımsakları topluyoruz. Zahmetli bir iş olduğu için birazcık sıcak havadan dolayı da zorlanıyorum ama yine de yapıyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Bunun için test kitaplarına ihtiyacım var. Ben de sarımsak tarlasında çalışıp harçlığımı çıkartmaya çalışıyorum. Traktör ile tarlada sarımsakları çıkartıyoruz. Sarımsaklar topraktan çıktıktan sonra sarımları toprağından temizleyip bağ haline getiriyoruz. Şubat ayında dişlediğimiz sarımsakları tarlaya ekiyoruz. Pek çok işi var sarımsağın, hemen bu sarımsaklar bitmiyor” diye konuştu.