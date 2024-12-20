Taşköprü Brelediyesi’ne hibe edilen 3 adet çöp kamyonu törenle hizmete alındı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Taşköprü Belediyesine hibe edilen 3 adet çöp kamyonu bügün cuma namazı çıkışı Taşköprü Belediye Başkanlığı binası önünde düzenlenen programla hizmete alındı. Programa Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Önceki dönem Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol, MHP Taşköprü İlçe Başkanı Ziya Ergün, daire amirleri, vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Taşköprü Belediyemize 3 yeni çöp kamyonunu hizmet filomuza dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Araçlarımız, dualarla ve coşkulu bir katılımla düzenlenen tanıtım programımızın ardından halkımızın hizmetine sunuldu. İlçemizin temizliği ve çevre düzenine katkı sağlayacak bu araçlarımızın Taşköprü’müze hayırlı olmasını diliyoruz. Daha yaşanabilir bir Taşköprü için kalıcı eserler bırakmaya, yeni projelerle hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli protokol üyelerimize, kıymetli hemşehrilerimize ve destekleriyle gücümüze güç katan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.