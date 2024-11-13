Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 43 bin metrekarelik alana sahip eski kendir fabrikasının arazisi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından bedelsiz olarak Taşköprü Belediyesine devrildi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait 43 bin metrekarelik eski Kendir Fabrikası arazisi, bedelsiz olarak Taşköprü Belediyesi’ne devredildi.

Taşköprü’nün Ethem Mahallesi sınırları içinde bulunan geniş alan, Taşköprü Tapu Müdürlüğü’nde Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Özelleştirme İdaresi yetkilisi tarafından imzaların atılmasıyla resmi olarak belediyeye kazandırıldı.

“Geleceğe güçlü bir miras bırakıyoruz”

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, eski kendir fabrikası arazisinin devrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkılarıyla gerçekleştiğine dikkat çekerek, “43 bin metrekarelik eski kendir fabrikası arazisinin Taşköprü Belediyemize bedelsiz devrini, Taşköprü Tapu Müdürlüğü’nde atılan imzalarla gerçekleştirdik. Ethem Mahallesi’nde eski Kendir Fabrikası alanı içerisinde yer alan bu büyük alanı Taşköprü’müze kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Arslan, bu alanın ilçenin gelişiminde önemli projelere ev sahipliği yapacağını ve Taşköprü halkına yeni hizmet kapıları açacağını belirterek, “Taşköprü Belediyesi’ne ve ilçe halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.