Taşköprü Belediyesi, yılın büyük bir kısmı Taşköprü ilçe merkezinde geçirmelerine rağmen ikametleri köylerde ve şehir dışında olan vatandaşların ikametgahlarını Taşköprü ilçe merkezine almaları için kampanya başlattı.

Taşköprü Belediyesi tarafından “Taşköprü’yü Seviyorum, Adresimi İlçeme Taşıyorum” kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Taşköprü Belediyesi, yılın büyük kısmını Taşköprü ilçe merkezinde geçiren, ancak ikametleri köylerde ve şehir dışında olan vatandaşların ikametgahlarını Taşköprü ilçe merkezine almaları çağrısında bulundu.

Konu hakkında açıklamada bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Gayri Safi Milli Hasıla’dan ilçenin hizmetleri için ayrılan payın İller Bankası’ndan her ay ilçenin nüfusuna göre geldiğine dikkat çekerek, “Yaptığımız çalışmalarda Taşköprü ilçe merkezi nüfusunun 20 binin üzerinde olmasına rağmen resmi rakamlara göre ilçe merkezi nüfusumuzun bunun çok altında kaldığı görülmektedir. Özellikle mahalli seçimlerden dolayı ilçe merkezimizde yaşayan vatandaşlarımızın ikametgahlarını köylerimize ya da başka illere taşıdığı tespit edilmiştir. Taşköprü Belediyesi olarak halkımıza daha iyi hizmet verebilmek ve çalışmalarımızı etkin halde sürdürebilmek adına her ay İller Bankası payından ilçe olarak gerçek anlamda hizmet vermekte olduğumuz orandaki nüfusun payını almak istiyoruz. Bu çerçevede ‘Taşköprü’yü Seviyorum, Adresimi İlçeme Taşıyorum’ sloganı ile başlattığımız kampanya kapsamında ilçemizden çeşitli gerekçelerle nüfuslarını ilçe merkezi dışına alan vatandaşlarımızın ilçe merkezindeki ev adreslerine ikametgahlarını alarak ilçemize yapılacak olan hizmetlere katkı sağlamaları büyük önem arz etmektedir” dedi.

Taşköprü Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, “Eğer ikametgahınız Kastamonu il sınırları dışında ise Taşköprü İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gelerek ikametgahlarınızı Taşköprü ilçemize alabilirsiniz. İkametgahınız, Taşköprü ilçe merkezi dışında ve Kastamonu il merkezi sınırları içinde ise e-devlet sistemi üzerinden ikametgahınızı Taşköprü ilçe merkezindeki adresinize taşıyabilirsiniz. Vatandaşlarımız, belediyemize gelerek ikametgahlarını taşıma noktasında destek alabilirler” denildi.

Taşköprü Belediyesi tarafından 500 TL tutarındaki sayaç değişim bedeli alınmayacak

Açıklamada, 500 TL tutarındaki sayaç değişiklik bedelinin de alınmayacağı ifade edilerek, “Ayrıca periyodik muayene süresi dolan su sayaçları, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yıl içerisinde kullanıcı tarafından tüketiciden sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekmektedir. Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı kanunda belirtilen idari işlemler uygulanacaktır. Belirtilen hususlarda süresi dolmuş sayaçların değişim işlemleri Belediyemiz Meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşlarımız tarafından yapılması uygun görülmüştür. Taşköprü Belediyesi olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından alınan kararlar doğrultusunda, ilçemizde bulunan meskenlerde ki su sayaçlarının değişimi noktasında süresi dolan sayaçlar için ihbarname bırakılmaktadır. Yapılan ihbarname sonrasında 31 Aralık 2024 tarihine kadar su sayaçlarını değiştirecek olan vatandaşlarımızdan ikametgahları Taşköprü ilçe merkezinde olanlar ve bu süreye kadar ikametgahlarını yine ilçe merkezine alan vatandaşlarımızdan 500 TL tutarındaki sayaç değişim bedeli belediyemizce alınmayacaktır” ifadelerine yer verildi.