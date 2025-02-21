Taşköprü Belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele ve kumlama çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ilk anından itibaren harekete geçen Taşköprü Belediyesi, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ana arterlerde ve ara sokaklarda kesintisiz çalışma yürütüyor. Yollarda buzlanmayı önlemek amacıyla kumlama çalışmaları yapılırken, ekiplerin 7/24 sahada görev başında olduğu belirtildi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "İlk kar tanesi düştüğü andan itibaren ekiplerimizle birlikte ilçemizin cadde ve sokaklarında çalışmalarımıza başladık. Sevgili çocuklar, oyun alanlarınıza müdahale etmeden ana arterlerde ekiplerimiz kesintisiz çalışmalarını sürdürüyor. 7/24 sahada olan ekiplerimiz, yolların açık kalması için var gücüyle çalışmaya devam edecek. Sürücülerimizin dikkatli olmasını, çocuklarımızın ise bu güzel kış günlerinin tadını doyasıya çıkarmasını dilerim" dedi.