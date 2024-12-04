Taşköprü ilçesinde Yazar Çiğdem Eker’in katılımıyla “1. Yazmaya İlk Adım ve Yazarlık Atölyesi” gerçekleştirildi.

Taşköprü Belediyesi, genç nesilleri yazarlık yolculuğuna teşvik etmek ve hayal gücünü geliştiren projelere öncülük ediyor. Bu çerçevede Taşköprü ilçesindeki Avukat Murat Ülgen İlkokulu’nda düzenlenen ve Yazar Çiğdem Eker’in katılımıyla gerçekleşen “1. Yazmaya İlk Adım ve Yazarlık Atölyesi” büyük ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde, öğrenciler yazarlığın temel tekniklerini öğrenerek, kendi öykülerini yazma fırsatı buldu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, minik yazar adaylarına etkinlik sonunda yazarlık tekniklerini içeren kitaplar hediye etti. Etkinlikte yazılan öyküler Taşköprü Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak kalıcı bir esere dönüştürülecek.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın kalemleriyle hayal dünyalarını ifade etmelerine ihtimal tanımak, geleceğin yazarlarını yetiştirme yolunda bir adım atmaktır. Bu tür projelerle hem kültürel mirasımızı zenginleştirmeyi hem de çocuklarımızın özgüvenini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Etkinlikte emeği geçen öğretmenler, öğrencilere rehberlik eden yazar Çiğdem Eker ve tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Arslan, bu tür projelerin devam edeceğini belirtti.