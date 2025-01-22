Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik tiyatro oyunu sahnelendi. Yoğun ilginin olduğu tiyatroda çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Taşköprü Belediyesi, 4-10 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek "Kaptan Kanca" müzikalini sahneye taşıdı. Taşköprü Kültür Merkezi’nde sahnelenen müzikal, çocuklara keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı. Dans ve tiyatronun harmanlandığı gösteride, minik izleyiciler hem müzikle hem de mizahi sahnelerle unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinlikte konuşan Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baştaş, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın görev sebebiyle şehir dışında olduğunu belirterek, "Başkanımızın sizlere selamları var. Taşköprü Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hem vatandaşlarımızı hem de çocuklarımızı tiyatro ile buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.