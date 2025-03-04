Taşköprü Belediyesi, aşevi ekiplerince günlük yemek dağıtımını Ramazan ayında da devam ederek 350 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Taşköprü Belediyesi tarafından kurulan aşevi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti sağlıyor. Aşevinde pişirilen yemekler her gün 350 kişiye ulaştırıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak yalnızca yemek dağıtımı değil, gönüllere dokunan bir hizmet sunduklarını belirterek, "Ekiplerimiz yemek dağıtımı sırasında vatandaşlarımızla sohbet ederek onların halini hatırını soruyor, samimi bir bağ kuruyoruz. Aşevimiz, her gün 350 kişiye sıcak yemek ulaştırarak dayanışma ruhunu büyütmeye devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımız, ‘aşımız paylaştıkça çoğalıyor’ diyerek daha fazla hemşehrimize ulaşmamıza destek olabilir" dedi.