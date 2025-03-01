Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, belediye ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla kurulan iftar sofrasında ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Taşköprü Belediyesi ile hayırseverlerin destekleriyle her akşam ilçede iftar çadırı kuruluyor. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da ilk orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Taşköprü halkıyla aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini paylaşan Başkan Arslan, bu mübarek ayın birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni etti.

İftar programında konuşan Başkan Arslan, "Mübarek Ramazan ayının ilk iftarında hemşehrilerimizle bir araya gelerek aynı sofrada orucumuzu açmanın huzurunu yaşadık. Soğuk havaya rağmen iftar soframızın kapılarını bizlere açan Ahmet ve Nurettin Çokçapan’a ve katkılarıyla dayanışma ruhunu büyüten tüm hayırseverlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Ramazan ayının tüm hemşehrilerimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

İftar programına çok sayıda vatandaş katılırken, iftar sofrasının Ramazan ayı boyunca kurulacağı belirtildi.