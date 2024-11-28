MASKİ Genel Müdürlüğü, muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesinde yağmur suyu ızgaraları ve kanalizasyon hatlarında temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarını sorunsuz geçirmek adına il genelinde başlattığı temizlik çalışmalarını Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan Mahallesinde sürdürdü. Ekipler, yağış sonrası oluşabilecek su birikintilerine karşı erken önlem almak için çalışmaları hızlandırarak kanalizasyon hatlarını ve yağmursuyu ızgaralarını temizledi.

Hedef kış aylarını sorunsuz geçirmek

Kanalizasyon Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürü Cem Güler, “Kış aylarını sorunsuz geçirmek adına il genelinde başlattığımız kanalizasyon hatlarının temizlik çalışmalarında bugün Hafsa Sultan Mahallesindeyiz. Kombine kanal açma araçları ile mahallemizde temizlik çalışmalarına başladık. Ayrıca yine mahallemizde yağmursuyu ızgara temizliklerine de devam etmekteyiz. Çalışmalarımız tamamlandığında inşallah kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçireceğiz” dedi.

“Çalışmaların erken yapılması çok önemli”

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, “Mahallemiz çok eski yapılaşma olduğu için alt yapıda sıkıntılı bir dönem yaşıyorduk. Mahallemizin nüfusu geçtiğimiz yıllara nazaran daha fazla arttı. Her sene kış aylarında özellikle yağışlar başladığında kanallar tıkanıyordu evlere sığınaklara su baskınları oluyordu. Biz bütün bunların yaşanmasını önlemek amacıyla mahallemizde bulunan bütün kanalizasyon hatlarında MASKİ ekipleri tarafından temizlik çalışması başladı. Bu tür çalışmaların erken yapılması bizler için çok önemliydi, bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve MASKİ Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çalışmalardan çok memnunuz”

Mahalle esnaflarından Sabahattin Dereli, “Kış ayları geldiği zaman kanalizasyonlarımız tıkanıp yer yer su baskınları meydana geliyordu. Geçtiğimiz yıllarda doğru düzgün bir temizlik hiç yapılmadı. Bugün MASKİ ekipleri temizlik çalışmalarına başladı, çalışmalardan da çok memnunuz. Kış, gelmeden kanalizasyonlarımızı temizliyorlar. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuşurken, mahalle sakinlerinden Muharrem Konakçı ise şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıllarda mahallemizde bu kadar ilgiyle çalışan yoktu. Özellikle kış aylarında hava şartlarına istinaden mahallemizde ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Bazı sokaklarımızdan arabalar geçemiyordu. Allah razı olsun şuan MASKİ ekipleri çalışmalara başladı. Erken önlem ile kış aylarını daha rahat geçireceğiz.”