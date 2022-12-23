Ağrı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Müdürü Abdulmelik Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti.

Ağrı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Müdürü Abdulmelik Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti.

Ağrı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Müdürü Abdulmelik Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kökrek, Taşkın’a teşekkür etti. Konukseverliğinden dolayı Kökrek’e teşekkür eden Taşkın, Kökrek ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı destekleri, meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, halk eğitimdeki usta öğretici ve kursiyerlere bilgilendirme faaliyeti çerçevesinde toplantı ve eğitimler yapılması hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, her iki kurumun ortak çalışmalar yapması kararı alındı. Kökrek, daha sonra misafirini yolcu etti.