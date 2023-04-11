Bilecik’in Dodurga beldesinde taşkından korunma kanalında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Dodurga Belde Belediyesi tarafından taşkından korunma kanalında sürdürülen temizlik çalışmaları bazı bölümlerde köprü ve altyapı boruları olması sebebiyle iş makinesi kullanılmadan yapıldı. Personeller kanalda yaklaşık 17 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarını devam ettiriyor. Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna konu ile ilgili yaptığı konuşmada, “Beldemiz herhangi bir taşkın olması durumunda maddi veya manevi yara almasını istemiyoruz bunun için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Kanalımızın altından geçen alt yapı boruları olsun köprüler olsun iş makinesiyle çalışmamızı engelliyor bu yüzden belediyemiz personelleri bizzat kendileri kanalda çalışmalarını sürdürüyor. Emekleri için onlara çok teşekkür ediyoruz her çalışmamız belde halkımız için" dedi.