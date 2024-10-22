Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinvar için Kernek Meydanı’nda kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, merhum mücahide rahmet diledi.

Hamas’ın önde gelen liderlerinden ve Filistin davasının sembol isimlerinden Yahya Sinvar’ın şehadetinin ardından, Battalgazi’de Kernek Meydanı’nda taziye çadırı kuruldu. Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bu anlamlı mekâna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yahya Sinvar için dualar etti. Başkan Taşkın, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada, şehadet kavramının Filistin davası için önemine değindi ve Sinvar’ın direnişin sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak; "Yahya Sinvar, hayatını Filistin halkının özgürlüğüne ve adalet arayışına adamış bir liderdi. O, sadece bir lider değil, direnişin sembol isimlerinden biriydi. Şehadeti, Filistin davasında olduğu gibi tüm mazlum coğrafyalar için de büyük bir anlam taşımaktadır. O’nun mücadelesi, hepimize adalet ve özgürlük yolunda ilham vermektedir" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuşmasında ayrıca Şehit Yahya Sinvar ile birlikte, Abdülaziz er-Rantisi, Şeyh Ahmed Yasin ve İsmail Heniyye gibi Filistin davasına önderlik eden mücahitleri de andı ve bu kahramanların asla unutulmayacağını vurgulayarak, "Bu komutanlar, mazlum halkların mücadelesinde her zaman ön saflarda yer aldı. Onlar öldürülse de davaları yaşamaya devam ediyor. Şehit edilen mücahitlerin ardından yeni liderler, yeni kahramanlar doğacaktır. Mücadeleleri, adalet arayışları asla bitmeyecek. Yahya Sinvar, Abdülaziz er-Rantisi ve Şeyh Ahmed Yasin, İsmail Heniyye gibi liderler, mücadelenin sonsuzluğunu bize göstermiştir. Filistin halkı, bu önderlerinin izinden gitmeye devam edecektir" diye konuştu.

Ziyarete katılan vatandaşlar da Yahya Sinvar’ın hatırasını yaşatmak adına düzenlenen bu anlamlı taziye çadırında bir araya gelerek dualar etti. Başkan Taşkın, Sinvar’ın ve diğer mücahitlerin hayatlarını Filistin davasına adadıklarını vurgularken, mücadelenin devam edeceğini ve bu kahramanların asla unutulmayacağını ifade etti.