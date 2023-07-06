Kars’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan İçme Suyu Arıtma Tesisleri kapılarını Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın’a açtı.

Geçtiğimiz günlerde bakım onarımı yapılarak vatandaşlara hizmet veremeye başlayan arıtma tesislerinde Taşkın, bir takım incelemelerde bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan arıtma tesislerine gelen Taşkın, tesis çalışanlarıyla bir süre sohbet etti. Taşkın, daha sonra tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Taşkın, yaptığı incelemenin ardından tesislerden ayrıldı. Taşkın’ın arıtma tesislerinde incelemesine Favzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Özcan Mücük’te eşlik etti.