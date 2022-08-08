Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Cenap Taşkın, gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Cenap Taşkın, gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 2010 yılından buyana görevde olan mevcut Başkan Cenap Taşkın ve yönetim kurulu tek liste ile girdiği ASKF olağan genel kurulunda delegelerin tam desteği ile yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen, divan başkanlığını Hasan Doğan, katip üyeliğini Mehmet Ali Özkan ve Said Taşkın’ın yaptığı kongreye, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, STK temsilcileri, dernek başkanları sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

ASKF Başkanı Cenap Taşkın’ın faaliyet raporunu okumasının ardından kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Taşkın, 148 delegeden 135’nin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Cenap Taşkın, burada yaptığı konuşmada, 10 yılık başkanlık döneminde çok önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Taşkın, “Adıyaman’daki amatör spor kulüplerimize sahip çıkmak bizim başlıca görevimizdir. Onların sorunlarıyla ilgilenmek ve maddi manevi destek sunmak da boynumuzun borcudur. Bugün burada bana güvenen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah artık hep beraber el ele vererek iyi yere getirdiğimiz amatör sporunu daha iyi yerlere getireceğiz dedi. Federasyonumuzda 48 faaliyet gösteren kulüplerimizden 43 kulübümüz üye olduğu 15 gün önceden yerel gazete olağan genel kurul çağrımıza yayınlayarak kongremizi yaptık. Ben yeni yönetime başarılar diliyorum. Bu kongrenin Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.