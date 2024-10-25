Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Fen İşleri Müdürlüğü personeline gerçekleştirdiği ziyarette özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Battalgazi’mizin konforu için yoğun bir tempoda çalışan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, ilçede vatandaşların konforunu artırmak amacıyla sahada yoğun mesai harcayan Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Ziyarette personelle bir araya gelen Başkan Taşkın, özverili çalışmaları için teşekkürlerini ileterek, yeni dönem projeleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Battalgazi’nin çeşitli noktalarında altı aylık süreçte hayata geçirilen projeler ve yol çalışmaları gibi birçok hizmetin ele alındığı ziyarette Başkan Taşkın, “Sizler işin mutfağında büyük bir emek sarf ediyorsunuz; biz de vatandaşlarımıza bu emeklerinizi en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Altı aylık performansımız, neredeyse bir yıllık çalışmaya eş değer. Bu başarıda sizlerin emeği büyük." ifadelerini kullandı.

Başkan Taşkın, konuşmasında tasarruf ve disiplinin önemine de vurgu yaparak, "Tasarruf ve disiplini esas alarak çalışmak bizi başarıya taşıyacaktır. Yıl sonuna kadar rezerv alanlarının çevre düzenlemelerini tamamlayıp, asli işlerimize daha fazla odaklanabileceğiz" dedi.

Ziyaret sırasında personeliyle yaptığı sohbetlerde devlete ve halka hizmet etmenin önemine değinen Başkan Taşkın, “Hepimiz devlete hizmet ediyoruz. Devletin bize tanıdığı imkânları en iyi şekilde kullanmalı, gönül huzuruyla evimize dönebilmeliyiz. Ellerimiz, bedenimiz yorulabilir, kirlenebilir ama gönüllerimiz temiz kalsın” diyerek personeline moral verdi.

Başkan Taşkın’ın bu ziyareti, Fen İşleri Müdürlüğü personelini motive ederken, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaların da daha disiplinli ve verimli geçmesi adına bir örnek teşkil etti.