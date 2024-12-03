Battalgazi Belediyesi’nin “Hayallerimin Engeli Yok” projesi kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde iki çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü. Proje kapsamında küçük Muhammed itfaiyeci olurken, Kaan ders çalışmak için istediği tablete kavuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirerek iki çocuğun hayaline dokundu. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hayallerimin Engeli Yok” projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte, Başkan Taşkın, sosyal medyada itfaiyeci olmak istediğini dile getiren 7 yaşındaki Muhammed Yasir Öndüç’ün hayalini gerçeğe dönüştürdü, ders çalışmak için tablet isteyen Kaan Gürbüz’ün de dileğini yerine getirdi. Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlik, çocukların mutluluğuyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Muhammed itfaiyeci oldu

Sosyal medya üzerinden itfaiyeci olma hayalini paylaşan Muhammed Yasir Öndüç, Başkan Taşkın’ın ziyaretinde hayalini yaşama fırsatı buldu. Etkinlikte itfaiye teşkilatı da hazır bulundu. Küçük Muhammed, itfaiye kıyafeti giyerek kısa bir yangın söndürme tatbikatına katıldı ve itfaiye ekipleriyle birlikte yangını başarıyla söndürdü. İtfaiye aracına binerek keyifli anlar yaşayan Muhammed, bu özel günün tadını doyasıya çıkardı.

Kaan’ın tablet hayali gerçek oldu

Etkinliğin bir diğer sürprizi ise Kaan Gürbüz için yapıldı. Başkan Taşkın’a yazdığı mektupla ders çalışmak için tablet istediğini dile getiren Kaan, Başkan’ın bu isteği geri çevirmemesiyle hayaline kavuştu. Kaan’a hediye edilen tablet, etkinliğe katılan herkese duygusal anlar yaşattı.

“Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer”

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çocukların hayallerini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün Muhammed kardeşimizin günüydü. En büyük hayali itfaiyeci olmaktı ve itfaiyeci arkadaşlarımızın desteğiyle bu hayalini gerçekleştirdik. Ayrıca Kaan kardeşimizin tablet isteğini de yerine getirdik. Bu güzel çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeye değer. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizlere ilham veriyor” dedi.

Muhammed Yasir’in annesi Saadet Öndüç, etkinlik sonrası duygularını ifade ederek, “Bugün oğlum için çok özel bir gündü. Muhammed, itfaiyeci olma hayalini sürekli dile getirirdi. Bugün o hayali yaşaması onun için tarif edilemez bir mutluluk oldu. Başkanımız Bayram Taşkın’a ve bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Çocuğumun yüzündeki bu mutluluğu görmek, bir anne olarak benim için en büyük hediye” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesi’nin “Hayallerimin Engeli Yok” projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, çocukların mutluluğu ve hayallerine kavuşma anlarıyla herkesi duygulandırdı.