Çalışmaları tamamlanan "Karaman Merkez Taşkale Göleti ve Sulaması İnşaatı" ile birlikte 4 bin dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak.

Çalışmaları tamamlanan "Karaman Merkez Taşkale Göleti ve Sulaması İnşaatı" ile birlikte 4 bin dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karaman ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen Taşkale Göleti ve Sulaması İnşaatı’nda çalışmaların bittiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, projeyle birlikte 4 bin dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistemle sulama yapılacağını ve işin tamamlanacağını belirtti.

Taşkale Göleti ve Sulaması’nın 1 milyon 853 bin metreküp su depolama hacmine sahip olduğunu dile getiren Akca, “Karaman Merkez Taşkale köyünün yaklaşık 10 km güneydoğusunda ve İncesu Deresi üzerine inşa edilen, temelden 27,5 metre yüksekliğe ve 1 milyon 853 bin metreküp su depolama hacmine sahip olan Taşkale Göleti ve Sulaması’nda 108 adet sanat yapısı imalatı, idari bina inşaatları, 340 metre CTP boru hattı, 12 bin 228 metre HDPE ana boru hattı ve 4 bin 772 metre yedek boru hattı imalatı tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Milli ekonomiye 11 milyon lira katkı”

Akca, sözlerine şöyle devam etti:

“Karaman Merkez Taşkale Göleti ve Sulaması, bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 11 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Suyu depolamak, depolanan suyu borulu şebeke ile tarım arazilerine ulaştırmak ve tarım arazilerinin toplulaştırılması bir bütün olarak düşünülmelidir. Proje ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır.”