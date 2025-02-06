Karacabey Belediye Meclisi’nde Belediyeye ait 44 arsanın satışına İYİ Parti’nin evet oyu vermesine rağmen, AK Parti, CHP ve MHP’nin hayır oyları ile satış reddedildi.

Karacabey Belediye Meclisi Şubat ayı oturumu Belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıda gündem dışı gelenler hariç 8 madde görüşüldü. Gündemin en önemli maddesi olan "Taşınmaz satışları" maddesine geçildiğinden salonda tansiyon bir anda yükseldi. Taşınmazların satışı ile alakalı 39 arsanın Çavuş Mahallesi’nden, 1 tarla ve 2 arsanın Yenikaraağaç Mahallesi’nden, 1 tarlanın Ovahamidiye ve 1 arsanın da Taşlık’tan olduğu gözlendi.

"Taşınmaz satışları" maddesinin oylanmasından önce, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın satışlarla ve projeleri ile ilgili sunum yaptı. Sunum sonrasında oylamaya geçilirken İYİ Parti’nin evet oyu vermesine rağmen, AK Parti, CHP ve MHP’nin hayır oyları ile satış reddedildi.