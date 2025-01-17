Aksaray’da uyuşturucu tacirinin müstakil evine operasyon düzenleyen jandarma, bahçedeki taşın altında bin 67 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, M.S. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri adresi belirlenen şüpheliyi ve müstakil evini takibe aldı. 3 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takip edilen adres ve şahıs üzerinde yeterli delile ulaşan jandarma KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evin bahçesinde yapılan aramada taşın altındaki bir kutu içerisinde bin 67 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İkamette yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.