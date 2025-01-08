Sakarya’nın Hendek ilçesinde taşımalı sistemle eğitim veren okullardaki toplam 2 bin 700 öğrencinin yemekleri, meslek lisesinde eğitim gören 16 yaşındaki kızların ellerinden çıkıyor. Gündüz hazırlıklara başlayan meslek lisesi öğrencileri, okullara taze ve sıcak bir şekilde yemeklerin ulaştırılması için mesai harcıyor.

Hendek Yeni Mahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek hizmetleri bölümünde okuyan 72 öğrenciden 17’si öğretmenler ve uzman aşçılar kontrolünde taşımalı eğitim veren okullardaki 2 bin 700 öğrenci için yemek hazırlıyor. Gündüz hazırlıklara başlayan meslek lisesi öğrencileri, okullara taze ve sıcak bir şekilde yemeklerin ulaştırılması için yoğun mesai harcıyor. Büyük bir emek ve özenle hazırlanan yemekler, termoslarla okullara ulaştırılırken döner sermaye ile çalışan okulda yemek yapan öğrenciler aynı zamanda harçlıklarını da çıkartıyor. Öğrenciler, okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökerek geleceklerine de zemin hazırlıyor.

“Öğrenciler, mesleği de aslında merkezinde öğrenmiş oluyor”

Yiyecek ve İçecek Alan Şefi Halime Aydemir, “Pazartesi ve salı günleri aşçılık dersimizde yemekhaneye giderek 2 bin 700 kişiye bir hafta boyunca verilecek yemeklerin ön hazırlıklarını yapıyoruz. Ayıklama, doğrama ve pişirme yaptığımız ürünler, gece gelen aşçılarımız tarafından hazırlanarak, 15 merkeze dağıtılıyor. Derslerimizde öğrendiğimiz teorik bilgileri taşımalı eğitime yapılan yemekler sayesinde uygulamış oluyorlar. Öğrencilerimiz, sanayi tipi ve seri üretimi öğrenmiş oluyorlar. Bu durumun onların meslek hayatına çok büyük katkısı oluyor. Okuldaki yerimiz bizim atölyemiz ve küçük ölçülerle çalışıyoruz ama yemekhanede büyük ölçülerle çalışıyoruz. Büyük kazanlarda çorba, pilav yapmayı öğreniyorlar ve mesleğe adım atmış oluyorlar. Öğrenciler, mesleği de aslında merkezinde öğrenmiş oluyor. Bu durum hem öğrencileri hem de velileri mutlu ediyor. Döner sermaye ile çalıştığımız için öğrenciler burada aylık belirli bir miktarda harçlık alarak maddi açıdan da mutlu oluyor" dedi.

"Burası bize el pratikliği kazandırıyor"

Taşımalı eğitime verilen yemeklerin yapılmasında rol oynayan 11. sınıf öğrencisi İrem Alkaş, "Bu durum bizi staja da hazırlıyor. İlk geldiğimde yine az da olsa bir şeyler biliyorum sanıyordum ancak öyle olmadığını anladım. Burada bildiklerimin tekniklerini daha iyi öğrendim" diye konuştu.

Azra Tatlıyüz, "Bir sene sonra staja gideceğiz. Burası bize el pratikliği kazandırıyor hem de daha çok çeşit yemek yapmayı öğreniyoruz. Ailem de gayet mutlu" şeklinde konuştu.

"2 bin 700 öğrenciye yemek yapmak çok gurur verici"

Taşımalı eğitim veren okullardaki öğrencilere yemek yapan bir diğer 11. sınıf öğrencisi Gülbahar Kelek ise "2 bin 700 öğrenciye yemek yapmak çok gurur verici. Çok mutlu oluyorum ve bu durum kendime, aileme ve geleceğime çok katkı sağlıyor. Buradan aldığım harçlıklarla da kendi ihtiyaçlarımı giderebiliyorum" ifadelerini kullandı.